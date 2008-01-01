Пограничный пункт Патарниеки преобразится

Новости Общество | 30 августа 2019 | 21:45

Пресс-фото Пресс-фото

Увеличить пропускную способность, улучшить движение и эффективность работы, а также наконец дать возможность пешеходам переходить границу. Такова цель реконструкции латвийско-белорусского пограничного пункта Патарниеки (ранее Патерниеки), которая началась этим летом, сообщает Русское вещание LTV7.

Около двухсот грузовых и столько же легковых автомобилей в сутки проезжает пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) Патарниеки. И с каждым годом это число растёт, а с ним и необходимость расширения. Поэтому после реконструкции на этом пограничном пункте станет на две полосы для автомобилей больше, поясняет Пётр Круковский, глава пограничного пункта:

«Пограничная зона будет расширена на одну полосу для грузовых автомобилей — их станет три. Столько же полос будет для легковых машин. Будут также построены новые павильоны для пограничников».

Реконструкция обойдётся почти в 4 миллиона евро и позволит в сутки принять на пограничном пункте на 100 автомобилей больше, чем сейчас. После ремонта на границе появится новая техника — камеры видеонаблюдения, информационные панели. Кроме того, появится специальное мобильное приложение — оно поможет вовремя подготовиться к пересечению границы. После ремонта сделать это можно будет и пешком.

Геннадий Кожарский, замначальника Витебской таможенной службы, рассказал: чтобы избежать пробок из-за ремонта, пограничники из Латвии и Беларуси постоянно поддерживают связь и корректируют движение.

Завершить работы планируют до конца года, а к следующей весне — построить стоянку. Вместительную, подчеркивает представитель краевой думы Краславы Инара Дзалбе:

«Стоянка будет для более чем сотни грузовых автомобилей и 26 легковых, а также небольшое здание с туалетом и залом ожидания».

Параллельно с работами в Патарниеки идёт реконструкция еще четырех КПП на восточной границе, например, переживает большую перестройку КПП Терехово. Завершить работы намечено к 2022 году.

LSM

