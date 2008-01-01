Пятница, 30 августа: тепло, но облачно

Новости Латвия | 30 августа 2019 | 09:12

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу днем будет тепло — cтолбики термометров поднимутся до +23 +25, а в Латгалии температура поднимется до +27.

При этом на всей территории страны будет облачно. Местами возможны грозы. Ветер слабый, западного направления.

В Риге в пятницу днем облачно. Температура воздуха составит +24 градуса. Осадки не ожидаются. Будет дуть слабый северный ветер.



LSM