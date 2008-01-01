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Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.

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Новости Латвия | 30 августа 2019 | 09:12

Пятница, 30 августа: тепло, но облачно

Пресс-фото

В пятницу днем будет тепло — cтолбики термометров поднимутся до +23 +25, а в Латгалии температура поднимется до +27.

При этом на всей территории страны будет облачно. Местами возможны грозы. Ветер слабый, западного направления.

В Риге в пятницу днем облачно. Температура воздуха составит +24 градуса. Осадки не ожидаются. Будет дуть слабый северный ветер.
 

LSM

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