Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 августа
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Избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению. У вас достаточно собственных забот, зачем вы стараетесь нагрузить на себя еще чьи-то? Занимайтесь только тем, что важно для вас.
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Новости Латвия | 30 августа 2019 | 09:12
Пятница, 30 августа: тепло, но облачно
В пятницу днем будет тепло — cтолбики термометров поднимутся до +23 +25, а в Латгалии температура поднимется до +27.
При этом на всей территории страны будет облачно. Местами возможны грозы. Ветер слабый, западного направления.
В Риге в пятницу днем облачно. Температура воздуха составит +24 градуса. Осадки не ожидаются. Будет дуть слабый северный ветер.
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