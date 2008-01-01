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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 августа

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Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 29 августа 2019 | 21:50

В день знаний приглашают на вечеринку на площади Виенибас

vk.com

Уже скоро наступит новый учебный год, поэтому мы приглашаем Вас на вечеринку, посвященную Дню знаний, которая состоится 2 сентября на Площади Единства с 18:00 до 22:00.

Программа мероприятия:

18.00 - 22.00 Аттракционы

18.00 Финал конкурса молодых певцов и танцоров "Jaunatne var!"

20.00 Специальный гость «Катрин Лукинс» с музыкальной группой

21.00 Дискотека с DJ SINE

 

Вечеринку ко Дню знаний организует Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы.

Вход бесплатный!

Удачного нового учебного года!

Daugavpils.lv

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