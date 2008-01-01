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Новости Общество | 29 августа 2019 | 21:39
В Даугавпилсе лето проводят весело и спортивно
Вечеринка «Прощаясь с летом» стартует в пятницу, 30 августа, в 19:00, за лабораторным корпусом ДУ (ул. Парадес, 1), и продолжится до 22:00 вечера.
Последние дни лета в Даугавпилсе обещают быть не только очень теплыми, но еще и очень яркими, и веселыми. Об этом позаботились сотрудники Молодежного отдела и Спортивного управления городской думы, которые подготовили зажигательную дискотеку в парке Эспланады и первый в своем роде Фестиваль спорта в Центральном парке.
Вечеринка «Прощаясь с летом» стартует в эту пятницу, 30 августа, в 19:00, за лабораторным корпусом ДУ (ул. Парадес, 1) и продолжится до 22:00 вечера. Параллельно с дискотекой свои активности будут представлять разные молодежные организации города. Сам скейтпарк будет открыт для любителей скейтбордов, самокатов и BMX. Представители Молодежного отдела уверены, что это мероприятие станет отличным поводом для встречи друзей перед началом нового учебного года.
На следующий день, 31 августа, с 12:00 в Центральном парке состоится фестиваль спорта, главной целью которого будет показать многообразие спортивных школ и клубов, которые действуют в Даугавпилсе. Начиная от акробатики и заканчивая гиревым спортом – и дети, и взрослые смогут узнать о возможностях занятия самыми разными дисциплинами. Вместе с этим в парке состоится ряд больших и малых соревнований по боксу, волейболу, баскетболу, тяжелой атлетике, а также турнир силачей «Best Nordic Strong Men».
Во время фестиваля также запланировано проведение школьной ярмарки, на которой родители найдут все необходимое для нового учебного года, и специальной лекции на тему онкологических заболеваний и их профилактики.
Daugavpils.lv
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