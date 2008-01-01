Латгальская джазовая студия даст концерт в библиотеке

Новости Культура | 29 августа 2019 | 21:29

7 сентября в 12:00 в Семейном центре цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 1-й этаж) состоится бесплатный концерт-презентация Латгальского джазового клуба-студии «Талант – сила».

Общество «Латгальский джазовый клуб-студия» (руководитель – Инна Кралик) активно работает уже восемь лет. Сейчас в нем числится более пятидесяти любителей музыки разных возрастов. За годы своего существования студия украсила своими выступлениями мероприятия не только в Даугавпилсе и других городах Латвии, но и за рубежом – в Литве и Эстонии. Желающим заниматься музыкой предлагаются индивидуальные и групповые занятия по вокалу, действует женский хор, проводятся мастер-классы по музыкальной и художественной терапии.

Пришедшие на мероприятие в Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки смогут посмотреть и послушать выступления участников студии и получить более подробную информацию о предлагаемых ею возможностях. Вход на мероприятие – свободный.

В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.

Daugavpils.lv