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29 августа
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Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 29 августа 2019 | 21:29
Латгальская джазовая студия даст концерт в библиотеке
7 сентября в 12:00 в Семейном центре цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 1-й этаж) состоится бесплатный концерт-презентация Латгальского джазового клуба-студии «Талант – сила».
Общество «Латгальский джазовый клуб-студия» (руководитель – Инна Кралик) активно работает уже восемь лет. Сейчас в нем числится более пятидесяти любителей музыки разных возрастов. За годы своего существования студия украсила своими выступлениями мероприятия не только в Даугавпилсе и других городах Латвии, но и за рубежом – в Литве и Эстонии. Желающим заниматься музыкой предлагаются индивидуальные и групповые занятия по вокалу, действует женский хор, проводятся мастер-классы по музыкальной и художественной терапии.
Пришедшие на мероприятие в Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки смогут посмотреть и послушать выступления участников студии и получить более подробную информацию о предлагаемых ею возможностях. Вход на мероприятие – свободный.
В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.
Daugavpils.lv
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