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Новости Общество | 29 августа 2019 | 21:24
В Даугавпилсской крепости снесут опасную силикатную постройку
28 августа в Даугавпилсской думе состоялась внеочередное заседание Совета по сохранению и развитию Даугавпилсской крепости. В рамках этой встречи был обсужден вопрос о сносе трех строений на территории военно-исторического комплекса: зданий по ул. Гекеля 3, ул. Александра 5А и ул. Александра 11, находящихся во владении ГАО «Государственное недвижимое имущество» (VNĪ).
Государственное акционерное общество располагает возможностью снести все три упомянутых здания за свои средства в самое ближайшее время. Поэтому данный вопрос был вынесен для согласования с Советом крепости.
Силикатное строение у Константиновских ворот по ул. Гекеля находится в аварийном состоянии и уже долгое время стоит, обнесенное железной сеткой. Оно не обладает никакой культурно-исторической ценностью, поэтому Совет крепости полностью одобряет демонтаж опасной постройки. Однако, в случае двух намеченных адресов по ул. Александра, среди членов Совета произошла дискуссия.
Запущенные здания по ул. Александра 5А и ул. Александра 11 построены из красного кирпича и являются составной частью архитектурного ансамбля Даугавпилсской крепости. Первое из них – старая капелла и морг за бывшими казармами, представляет историческую ценность и требует срочной консервации. Второе – располагается за инженерным арсеналом крепости, который вскоре может преобразиться в Музей техники и индустриального наследия. В защиту этих зданий высказались управляющий крепостью Янис Островский, историк, профессор ДУ Хенрих Сомс и заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский.
В конце собрания было принято решение не препятствовать сносу силикатного здания по ул. Гекеля 3, однако вынести на обсуждение комитетов и думы вопрос о перенятии от VNĪ и консервации двух других строений. В случае смены владельца этих зданий, не потраченные на демонтаж средства ГАО могут быть направлены на приведение в порядок других мест в Даугавпилсской крепости.
Daugavpils.lv
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