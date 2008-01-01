Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 августа

Именины:
Айга, Арминс, Висмантс / Демид, Лаврентий, Нил, Сабина

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
15 .. 17 C
Утро
17 .. 19 C
День
23 .. 25 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

1 сентября вход в Даугавпилсский музей Шмаковки по особой цене

В первое воскресенье сентября, 1 сентября, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Даугавп ...

2. Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается

3. Сменен член правления АО «Daugavpils Siltumtīkli»

4. Планируется установить новые знаки при въезде в Даугавпилс

5. Детская няня как альтернатива очереди в детский сад

6. На следующей неделе начнется реконструкция улицы Ригас напротив т/ц «Solo»

7. Приглашаем вас на вечеринку ко дню знаний!

8. Неделя обещает быть жаркой — синоптики

9. У Daugavpils Siltumtīkli будет новый руководитель, заявил мэр

10. В думе чествовали Анастасию Кравченок

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Политика | 29 августа 2019 | 21:10

Главой Даугавпилсской региональной больницы утвержден Григорий Семенов

Daugavpils.lv

В конкурсе вакансий на руководящую должность члена правления SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” участвовали 5 претендентов, сообщает муниципальный сайт.

На собрании участников SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” членом правления на пять лет избран Григорий Семенов, экономист, ранее временно назначенный на эту должность и участвовавший в конкурсе.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 