Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 августа
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Гороскоп на день
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Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 29 августа 2019 | 21:10
Главой Даугавпилсской региональной больницы утвержден Григорий Семенов
В конкурсе вакансий на руководящую должность члена правления SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” участвовали 5 претендентов, сообщает муниципальный сайт.
На собрании участников SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” членом правления на пять лет избран Григорий Семенов, экономист, ранее временно назначенный на эту должность и участвовавший в конкурсе.
D-fakti.lv
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