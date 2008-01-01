Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, где работаете, служебным положением, зарплатой - не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 августа 2019 | 21:18
Заведующие двух детских садов ушли на заслуженный отдых
На очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение освободить от занимаемой должности руководителя 12-го дошкольного учебного учреждения Скайдрите Ребекину и руководителя 5-го дошкольного учебного учреждения Галину Голубеву в связи с их выходом на пенсию.
Обеим руководителям были вручены Почетные грамоты Думы за добросовестный, профессиональный и творческий труд, создание положительного образа своих учебных учреждений и значительный вклад в развитие дошкольного образования в Даугавпилсе.
Daugavpils.lv
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