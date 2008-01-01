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Новости Общество | 29 августа 2019 | 21:18

Заведующие двух детских садов ушли на заслуженный отдых

Daugavpils.lv

На очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты приняли решение освободить от занимаемой должности руководителя 12-го дошкольного учебного учреждения Скайдрите Ребекину и руководителя 5-го дошкольного учебного учреждения Галину Голубеву в связи с их выходом на пенсию.

Обеим руководителям были вручены Почетные грамоты Думы за добросовестный, профессиональный и творческий труд, создание положительного образа своих учебных учреждений и значительный вклад в развитие дошкольного образования в Даугавпилсе.

Daugavpils.lv

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