Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 августа
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- 20 апреля
Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 августа 2019 | 09:25
Четверг, 29 августа: жарко, но облачно
В четверг в Латвии, начиная с юго-запада, увеличится количество облаков, местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Днем ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +23..+29 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. Умеренный юго-восточный ветер сменится южным, скорость порывов которого составит до 11 метров в секунду.
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