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Новости Общество | 28 августа 2019 | 10:22

Ушли в мир иной...

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С 21 по 28 августа 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Aleksejeva Aleksandra (19.04.1925 - 20.08.2019)
Beļavska Svetlana (03.09.1958 - 20.08.2019)
Čerņavskis Viktors (19.08.1961 - 23.08.2019)
Grigorjeva Teresa (05.01.1935 - 20.08.2019)
Guseva Anna (13.05.1922 - 24.08.2019)
Jermolajeva Paraskovija (19.10.1931 - 26.08.2019)
Kardelis Vladislavs (30.03.1945 - 22.08.2019)
Kokins Voldemārs (22.08.1966 - 21.08.2019)
Markāne Katerina (07.03.1942 - 25.08.2019)
Morozovs Vladimirs (26.07.1954 - 21.08.2019)
Održehovskis Ivans (22.06.1942 - 21.08.2019)
Petkuns Aleksandrs (07.10.1953 - 24.08.2019)
Puriškevičs Valerijs (01.06.1954 - 17.08.2019)
Smilgins Mihails (25.04.1963 - 24.08.2019)
Solovjova Irena (30.10.1969 - 23.08.2019)
Šepļakova Fevronija (25.06.1931 - 26.08.2019)
Šiško Viktors (20.04.1952 - 21.08.2019)
Trofimova Aleksandra (18.03.1929 - 22.08.2019)
Zanozins Pjotrs (03.01.1929 - 22.08.2019).

D-fakti.lv

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