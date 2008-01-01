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28 августа
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Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
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Новости Латвия | 28 августа 2019 | 10:19
Среда, 28 августа: жара не отступает
Температура воздуха в среду будет в среднем еще на один градус выше, чем во вторник, прогнозируют синоптики.
Сохранится солнечная погода. Ветер станет ощутимее - ожидается слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Минимальная температура воздуха на восходе составит от +9 градусов местами на востоке страны до +17 градусов на западном побережье Курземе. Максимальная температура во второй половине дня составит от +23..+26 градусов на востоке Латвии до +30..+31 градуса в Лиепае, Вентспилсе и других местах на западном побережье Курземе.
В Риге в среду ожидается солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Днем воздух прогреется до +28 градусов.
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