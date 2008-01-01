Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 27 августа 2019 | 16:44

На 27 августа 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администраторы;

- администраторы отелей;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь (Медуми);

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главные налоговые инспекторы;

- государственный инспектор;

- дамский парикмахер;

- директор программы трансформации;

- директор футбольной школы;

- дорожно-строительный рабочий;

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по качеству;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-строитель;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик;

- инспектор дорожного строительства;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант клиентов по продажам;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар;

- кухонный рабочий;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра;

- менеджер по связям с общественностью;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик окон;

- монтажник;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясник (работа в Германии);

- опекун (работа в Калупе);

- оператор ввода данных;

- оператор газового терминала/ ремонтник;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор линии розлива;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор прядильной машины;

- оператор хлебопекарного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- оценщик недвижимости (работа в Латгальском регионе);

- переводчик;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник дорожного мастера;

- помощники поваров;

- почтальон;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель группы интересов;

- программисты;

- продавец киоска;

- продавцы розничной торговли;

- продавцы рынка;

- птицевод (Рудзиши, Медуми);

- работник по выращиванию зерновых;

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель проекта;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик окон и дверей;

- сварщики;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари металлических конструкций;

- слесарь-монтажник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальный работник;

- специалист по дизайну;

- специалист по косметологии;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалисты по продажам;

- специалисты по рекламе;

- старший повар;

- старший тюремный инспектор;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- телятник (Ликсненская волость);

- тестомес;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- трактористы;

- транспортный механик;

- трубоукладчик;

- уборщики;

- укладчик (работа в Кекаве);

- упаковщики;

- установщик солнечных панелей (командировки в Германию);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель математики;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- учителя физики;

- финансовый аналитик;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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