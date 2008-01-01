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Новости Латвия | 27 августа 2019 | 12:09

Неделя обещает быть жаркой — синоптики

LETA

На этой неделе в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха днем может подняться до +30 градусов, прогнозируют синоптики.

Во вторник и в среду дождей не ожидается, но начиная с пятницы возможны дожди и грозы, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит от +22..+24 градусов местами на востоке страны и на побережье до +27..+30 градусов в западных и центральных регионах страны.


Ночью температура воздуха в некоторых местах, в основном на востоке страны, может опуститься ниже +10 градусов. В середине недели усилится юго-восточный ветер.

Прогнозы синоптиков на начало сентября пока неопределенны — 1 и 2 сентября возможна и жара с локальными грозовыми ливнями, и более прохладная погода с дождем или без него.

LSM

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