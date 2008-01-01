Вторник, 27 августа: жаркое лето продолжается

Новости Латвия | 27 августа 2019 | 10:05

Пресс-фото Пресс-фото

Во вторник в Латвии не ожидается погодных изменений, во второй половине дня в Курземе и Земгале температура поднимется до +29 градусов, прогнозируют синоптики.

C утра местами - главным образом в Видземе - образуется туман. День будет преимущественно солнечным. Ожидается слабый ветер или безветрие.

Температура воздуха во второй половине дня составит от +23..+25 градусов местами в Латгале, Видземе и на побережье до +26..+29 на большей части территории Латвии.

В Риге во вторник ожидается солнечная, безветренная погода, во второй половине дня возможен слабый ветер с севера. Днем воздух прогреется до +27 градусов, у моря - до +23 градусов.



LSM