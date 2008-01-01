Планируется установить новые знаки при въезде в Даугавпилс

Новости Общество | 26 августа 2019 | 18:00

В Даугавпилсе планируют установить новые знаки при въезде в город со стороны Беларуси и Литвы. 23 августа состоялось первое заседание рабочей группы, задача которой – разработать положение конкурса проектов эскизов. Руководитель рабочей группы – заместитель председателя Думы Янис Дукшинский.

На заседании рабочей группы был рассмотрен проект положения. Янис Дукшинский сообщил, что уже на следующем заседании положение будет утверждено и будет объявлен конкурс проектов эскизов.

На заседании также обсуждались возможные места установки знаков и призовой фонд конкурса.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

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