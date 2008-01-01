Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 августа
Именины:
Бронислава, Брониславс, Наталия, Талия / Евдокия, Ирина
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1065 ()
|GBP
|0.9045 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.9469 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
На конкурс эскизов болотария и экспозиции джунглей подано 5 предложений
Заявки на конкурс эскизов «Создание объектов туризма и изучения природы, а также благоустройство тер ...
2. Социальная служба предлагает консультации и помощь в связи с ситуацией с «PNB Banka»
3. В Даугавпилсе состоится II Международная туристическая контактная биржа
4. В музее работает выставка к 30-летию Балтийского пути
5. ЧП на границе: из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти крупную партию культурных ценностей (8) rus.DELFI.lv
6. В Даугавпилсе мед подружился с чесноком
7. Понедельник, 19 августа: все еще лето
8. 1 сентября вход в Даугавпилсский музей Шмаковки по особой цене
9. На следующей неделе начнется реконструкция улицы Ригас напротив т/ц «Solo»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 августа 2019 | 17:55
Понедельник, 26 августа: станет жарче
Новая неделя начнется, по прогнозам метеорологов, с преимущественно малооблачной и жаркой погоды, без осадков. С утра возможен туман, снижающий видимость до 200-500 метров.
Днем переменная облачность, дождя не ожидается. Минимальная температура воздуха составит 20-25 градусов, в южных районах Латвии местами будет до 26-29.
В Риге днем также переменно-облачно и жарко — до 25-27 градусов.
Добавить комментарий