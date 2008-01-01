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Новости Латвия | 26 августа 2019 | 17:55

Понедельник, 26 августа: станет жарче

Новая неделя начнется, по прогнозам метеорологов, с преимущественно малооблачной и жаркой погоды, без осадков. С утра возможен туман, снижающий видимость до 200-500 метров.

Днем переменная облачность, дождя не ожидается. Минимальная температура воздуха составит 20-25 градусов, в южных районах Латвии местами будет до 26-29.

В Риге днем также переменно-облачно и жарко — до 25-27 градусов.

LSM
 

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