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Новости Латвия | 24 августа 2019 | 22:33

В выходные ожидается преимущественно солнечная погода

Пресс-фото

В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В воскресенье над Латвией окажется центральная часть антициклона, а в субботу еще будет ощущаться влияние циклона, поэтому местами, в основном на севере Видземе, возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха в ночь на субботу не опустится ниже +12..+18 градусов, а в ночь на воскресенье составит +7..+14 градусов. Днем воздух прогреется +20..+26 градусов.

На следующей неделе ожидается жаркая, преимущественно солнечная погода. Во второй половине недели вероятны дожди и грозы. В самые жаркие дни на следующей неделе температура воздуха может повыситься до +27..+32 градусов.

Делфи

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