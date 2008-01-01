Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 августа

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Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 23 августа 2019 | 19:07

Председателем комитета развития избрана Ингуна Кокина

22 августа на внеочередном заседании Комитета развития председателем комитета избрана Ингуна Кокина. Игорь Прелатов избран заместителем председателя комитета.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

Daugavpils
 

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