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Новости Общество | 23 августа 2019 | 19:04
В думе чествовали Анастасию Кравченок
22 августа в Даугавпилсской городской думе за выдающиеся достижения в волейболе и популяризацию имени Даугавпилса награждали даугавпилсскую спортсменку Анастасию Кравченок.
С 5 по 11 августа в Москве проходил Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Анастасия Кравченок в составе Латвийской команды завоевала 1-е место.
Председатель Думы Андрей Элксниньш отметил и положительно оценил тот факт, что Анастасия во время интервью всегда делает акцент на том, что она родом из Даугавпилса. Анастасия Кравченок считает, что ключ к её успеху – именно Даугавпилс. Здесь в неё вкладывалось так много уже с самого детства, проведена большая работа как со стороны тренеров, так и со стороны самоуправления.
На заседании Думы депутаты решили премировать волейболистку Анастасию Кравченок и её тренера Наталию Новикову.
Дума назначила Анастасии Кравченок премию в размере 4743 евро, тренеру Наталии Новиковой – 2371 евро.
Отдел общественных отношений и маркетинга.
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