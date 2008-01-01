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Новости Общество | 23 августа 2019 | 19:04

В думе чествовали Анастасию Кравченок

22 августа в Даугавпилсской городской думе за выдающиеся достижения в волейболе и популяризацию имени Даугавпилса награждали даугавпилсскую спортсменку Анастасию Кравченок.

С 5 по 11 августа в Москве проходил Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Анастасия Кравченок в составе Латвийской команды завоевала 1-е место.

Председатель Думы Андрей Элксниньш отметил и положительно оценил тот факт, что Анастасия во время интервью всегда делает акцент на том, что она родом из Даугавпилса. Анастасия Кравченок считает, что ключ к её успеху – именно Даугавпилс. Здесь в неё вкладывалось так много уже с самого детства, проведена большая работа как со стороны тренеров, так и со стороны самоуправления.

На заседании Думы депутаты решили премировать волейболистку Анастасию Кравченок и её тренера Наталию Новикову.

Дума назначила Анастасии Кравченок премию в размере 4743 евро, тренеру Наталии Новиковой – 2371 евро.

Отдел общественных отношений и маркетинга.

Daugavpils
 

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