1 сентября вход в Даугавпилсский музей Шмаковки по особой цене

Новости Общество | 23 августа 2019 | 19:01

В первое воскресенье сентября, 1 сентября, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Даугавпилсский музей шмаковки составит всего 2,12 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, так же возможны экскурсии в сопровождение гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 1 сентября: 11:00 – 19:00.

Музей шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем шмаковки в Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия.

До встречи в музее шмаковки!

Информация: www.smakovka.lv

Daugavpils

