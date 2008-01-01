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Новости Общество | 23 августа 2019 | 19:01

1 сентября вход в Даугавпилсский музей Шмаковки по особой цене

В первое воскресенье сентября, 1 сентября, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Даугавпилсский музей шмаковки составит всего 2,12 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, так же возможны экскурсии в сопровождение гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 1 сентября: 11:00 – 19:00.

Музей шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем шмаковки в Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия.

До встречи в музее шмаковки!

Информация: www.smakovka.lv

Daugavpils
 

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