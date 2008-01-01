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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 23 августа 2019 | 18:58

Приглашаем вас на вечеринку ко дню знаний!

Уже скоро наступит новый учебный год, поэтому мы приглашаем Вас на вечеринку, посвященную Дню знаний, которая состоится 2 сентября на Площади Единства с 18:00 до 22:00.

Программа мероприятия:

18.00 - 22.00 Аттракционы

18.00 Финал конкурса молодых певцов и танцоров "Jaunatne var!"

20.00 Специальный гость «Катрин Лукинс» с музыкальной группой

21.00 Дискотека с DJ SINE

 

Вечеринку ко Дню знаний организует Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы.

Вход бесплатный!

Удачного нового учебного года!

 

Дополнительная информация:

Артур Попов

65422300, 26075318

Daugavpils
 

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