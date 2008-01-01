Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 августа
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Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться, это ненадолго.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 августа 2019 | 18:58
Приглашаем вас на вечеринку ко дню знаний!
Уже скоро наступит новый учебный год, поэтому мы приглашаем Вас на вечеринку, посвященную Дню знаний, которая состоится 2 сентября на Площади Единства с 18:00 до 22:00.
Программа мероприятия:
18.00 - 22.00 Аттракционы
18.00 Финал конкурса молодых певцов и танцоров "Jaunatne var!"
20.00 Специальный гость «Катрин Лукинс» с музыкальной группой
21.00 Дискотека с DJ SINE
Вечеринку ко Дню знаний организует Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы.
Вход бесплатный!
Удачного нового учебного года!
Дополнительная информация:
Артур Попов
65422300, 26075318
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