На следующей неделе начнется реконструкция улицы Ригас напротив т/ц «Solo»

Новости Общество | 23 августа 2019 | 18:49

На следующей неделе начнутся работы по перестройке ул.Ригас на участке от ул. Циетокшня до ул.Гимназияс. Согласно задумке проектировщиков, в результате реконструкции улица значительно преобразится: пешеходная часть расширится и станет визуально привлекательнее, появятся новые места для уличных кафе и элементы озеленения. В центре города, богатом на торговые и развлекательные заведения, увеличится количество парковочных мест.

Проезжая часть сузится до одной полосы и движение станет односторонним в направлении от ул.Циетокшня к ул.Гимназияс. В одну сторону также будет организовано движение по ул.Гимназияс на участке от ул.Ригас до ул.Саулес. На ул.Циетокшня организация движения не изменится. Эти коррекции учитывают результаты анализа интенсивности и организации движения на данном участке, проведенного во время технического проектирования.

Работы будет проводить предприятие самоуправления SIA „Labiekārtošana-D”. Сначала будет демонтировано дорожное покрытие, затем – заменены коммуникации: заново проведут ливневую канализацию и сеть уличного освещения. С началом реконструкции на участке будут введены ограничения движения. Даугавпилчан призывают следить за актуальной информацией на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv и в средствах массовой информации, а также передвигаться в соответствии с установленными дорожными знаками.

До конца этого года планируется завершить укладку дорожного покрытия. В следующем году начнутся работы по благоустройству. Сдача объекта запланирована на конец апреля 2020 года.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы

Daugavpils

