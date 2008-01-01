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Новости Общество | 23 августа 2019 | 18:46

Детская няня как альтернатива очереди в детский сад

C 1 сентября в Даугавпилсе вступают в силу новые обязывающие правила самоуправления, которые подразумевают возможность софинансирования услуг детских нянь на сумму в 140 евро в месяц. На такую поддержку могут рассчитывать те родители, которые задекларированы в Даугавпилсе, и ребенок которых уже достиг возраста в 1,5 года.

Данная мера вызвана очередью в младшие группы детских садов, сложности из-за которой ежегодно испытывают порядка 150 семей с детьми от 1,5 до 3 лет. Причиной тому является желание родителей отдавать своих малышей в конкретные дошкольные учебные заведения, в том числе в детские сады с латышским языком обучения. В настоящий момент эта очередь составляет почти 40 детей.

Софинансирование городской думы касается только тех детских нянь, которые имеют профессиональное образование или прошли соответствующие курcы. В Даугавпилсе такую квалификацию можно получить по аккредитованной программе в медицинском колледже, со сроком обучения и практики в полтора года. Здесь будущие няни могут не только познать азы профессионального ухода за ребенком, но и обучиться педагогике, навыкам первой помощи, детской гигиены, основам логопедии и другим важным аспектам воспитания.

Стоит отметить, что практика детских нянь, обучающихся в колледже, проходит непосредственно в детских садах, детдомах и социальных центрах, причем учащиеся могут претендовать на ряд стипендий.

Более подробную информацию о порядке, в котором присуждается софинансирование для детских нянь, можно найти на порталах likumi.lv и daugavpils.lv, а также непосредственно обратившись в Даугавпилсское Управление образования.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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