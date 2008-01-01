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Новости Общество | 23 августа 2019 | 18:44

У Daugavpils Siltumtīkli будет новый руководитель, заявил мэр

В понедельник, 26 августа, глава Daugavpils Siltumtīkli Виктор Лукьянчик лишится должности, которую занял этот пост почти год назад, сообщает Latvijas Radio.

Основной причиной является повышение тарифов на отопление, подтвердил в интервью Latvijas Radio мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие»).

«На следующей неделе в понедельник запланирована замена главы Daugavpils Siltumtīkli Лукьянчика. Основная причина — нет оснований для повышения тарифа на тепло в наступающем отопительном сезоне, который начнется 1 октября. Тариф, как утвердил регулятор коммунальных услуг, составит 48,44 евро за мегаватт-час. Это будет самый низкий тариф в Латвии и нет никаких оснований его повышать. Очевидно, что этот руководитель не справился с обязанностями», — сказал Элксниньш.

Он также пообещал, что у компании будет новый председатель, который сохранит низкий тариф.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в марте Элксниньш объявил об отстранении Юрия Зайцева, руководителя отдела стратегического развития и планирования Daugavpils Siltumtīkli, без сохранения зарплаты сроком на три месяца с формулировкой — дискредитация работы муниципального предприятия, разглашение коммерческой информации, а также попытки препятствовать заключению более выгодного для города договора на поставки природного газа.

LSM
 

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