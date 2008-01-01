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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 23 августа 2019 | 18:41

Пятница, 23 августа: теплее, чем вчера

Сегодня погоду в Латвии продолжит диктовать антициклон. Дождей по-прежнему не ждут, но облачность после обеда усилится.

Умеренный ветер с юга, юго-запада. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 20... 25 градусов тепла.

В Риге тоже облачно, но без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха — +23... +25 градусов.

LSM
 

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