Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 августа
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Если вы сегодня решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 августа 2019 | 18:41
Пятница, 23 августа: теплее, чем вчера
Сегодня погоду в Латвии продолжит диктовать антициклон. Дождей по-прежнему не ждут, но облачность после обеда усилится.
Умеренный ветер с юга, юго-запада. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 20... 25 градусов тепла.
В Риге тоже облачно, но без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха — +23... +25 градусов.
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