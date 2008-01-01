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Новости Культура | 22 августа 2019 | 12:11
Цветочные фантазии Анастасии Сазанковой представлены на юбилейной выставке
В Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) на исходе лета, в пятницу, 30 августа 2019 года, в 17.30, откроется персональная выставка картин «Цветочные фантазии» поэтессы и художницы, члена Ассоциации свободных художников Латгалии и белорусского общества «Уздым» Анастасии Сазанковой. Это ее юбилейная выставка, 20-я по счету.
Анастасия Сазанкова родилась на Витебщине. Закончила медучилище в Полоцке, потом Белорусский государственный медицинский университет в Минске, Заочный народный университет искусств в Москве. Всю жизнь проработала врачом и даже выпустила книгу о лекарственных травах. Она активно участвует в общественной жизни города, пишет картины, стихи, издает книги.
А.Сазанкова – многогранная и талантливая личность, плодотворный художник и частый гость в Белорусском доме, где прошло много ее художественных выставок и презентаций книг. Картины Анастасии Александровны проникнуты светлой любовью к родной Беларуси и ее неповторимой природе.
Тема очередной выставки – цветы, которые художница обожает всей душой. Поэтому и будет представлено вниманию посетителей более 50 работ, выполненных в разной технике, но объединенных неповторимым светом, теплотой и нежностью. К тому же знакомство с картинами произойдет в созвучии с музыкой и поэзией.
Выставка картин «Цветочные фантазии» будет открыта в ЦБК до 31 октября 2019 года по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68-1А. Вход свободный.
На мероприятии ведется фото и видеосьемка.
Центр белорусской культуры
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