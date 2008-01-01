Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 августа

Именины:
Эвертс, Рудите / Алексей, Антон

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
10 .. 12 C
Утро
14 .. 16 C
День
19 .. 21 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

ЧП на границе: из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти крупную партию культурных ценностей (8) rus.DELFI.lv

На МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) на прошлой неделе в ходе проверки автомобиля гражда ...

2. Гарантированные возмещения клиентам PNB banka начнут выплачивать с 22 августа

3. В Даугавпилсе мед подружился с чесноком

4. Понедельник, 19 августа: все еще лето

5. Социальная служба предлагает консультации и помощь в связи с ситуацией с «PNB Banka»

6. На конкурс эскизов болотария и экспозиции джунглей подано 5 предложений

7. В Даугавпилсе состоится II Международная туристическая контактная биржа

8. В музее работает выставка к 30-летию Балтийского пути

9. Даугавпилсскую крепость на день захватили клоуны

10. В выходные — солнечное лето, а на следующей неделе — ливни

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 22 августа 2019 | 12:11

Цветочные фантазии Анастасии Сазанковой представлены на юбилейной выставке

ЦБК

В Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) на исходе лета, в пятницу, 30 августа 2019 года, в 17.30, откроется персональная выставка картин «Цветочные фантазии» поэтессы и художницы, члена Ассоциации свободных художников Латгалии и белорусского общества «Уздым» Анастасии Сазанковой. Это ее юбилейная выставка, 20-я по счету.

Анастасия Сазанкова родилась на Витебщине. Закончила медучилище в Полоцке, потом Белорусский государственный медицинский университет в Минске, Заочный народный университет искусств в Москве. Всю жизнь проработала врачом и даже выпустила книгу о лекарственных травах. Она активно участвует в общественной жизни города, пишет картины, стихи, издает книги.

А.Сазанкова – многогранная и талантливая личность, плодотворный художник и частый гость в Белорусском доме, где прошло много ее художественных выставок и презентаций книг. Картины Анастасии Александровны проникнуты светлой любовью к родной Беларуси и ее неповторимой природе.

Тема очередной выставки – цветы, которые художница обожает всей душой. Поэтому и будет представлено вниманию посетителей более 50 работ, выполненных в разной технике, но объединенных неповторимым светом, теплотой и нежностью. К тому же знакомство с картинами произойдет в созвучии с музыкой и поэзией.

Выставка картин «Цветочные фантазии» будет открыта в ЦБК до 31 октября 2019 года по адресу: г.Даугавпилс, ул. Алеяс, 68-1А. Вход свободный.

На мероприятии ведется фото и видеосьемка.
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 