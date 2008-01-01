Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 августа
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Эвертс, Рудите / Алексей, Антон
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Сегодня в вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 22 августа 2019 | 11:32
В думском комитете по развитию произошла рокировка
22 августа 2019 года на внеочередном заседании комитета по развитию Даугавпилсской городской думы его председателем избрана Ингуна Кокина, - сообщает муниципальный сайт.
Комитет по развитию теперь возглавляет депутат Ингуна Кокина (Латгальская партия). Заместителем председателя избран вице-мэр Игорь Прелатов (Наша партия).
Ранее комитет возглавлял И.Прелатов, а И.Кокина была его замом.
D-fakti.lv
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