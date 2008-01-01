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Новости Латвия | 22 августа 2019 | 11:21

Клиентам PNB Banka начинают выплату возмещений

LETA

С сегодняшнего дня, 22 августа, всем клиентам закрытого PNB Banka, не имеющим счета в банке Citadele, но получающим от Госагентства обязательного соцстрахования пенсии и пособия, следует отправиться в определенные филиалы PNB, чтобы забрать оставшиеся там деньги, сообщает LTV.

Список филиалов размещен на сайте кредитного учреждения, о них также можно осведомиться по тел. 67774938 или 67041100. В Риге обслуживать клиентов PNB banka будут 4 отделения Citadele, в Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Резекне, Вентспилсе, Екабпилсе, Валимере, Цесисе, Талси и Бауске — по одному.

Деятельность PNB Banka была остановлена решением Комиссии по рынку финансов и капитала вечером 16 августа. Были блокированы все транзакции, все финансовые операции, платежные карты и выплата денег из банкоматов. На такой шаг комиссия пошла во избежание утечки средств из PNB Banka.

Как неоднократно подчеркивали ответственные лица, 99% клиентов возвратят их средства, так как всё это вклады, не превышающие 100 тыс. евро (государство по закону гарантирует возмещение лишь таких сумм). Гарантированное возмещение распространяется на зарплаты, пособия, вложения и проценты по ним, накопившиеся до 15 августа, его выплата начинается сегодня.

Одновременно клиентов PNB Banka, получавших в нем пенсию, просят открыть счет в Citadele — там в течение пары дней им выдадут и новые платежные карты.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, многочисленные пожилые клиенты на неделю остались без доступа к своим средствам, а кроме того, сталкиваются с дополнительными издержками из-за необходимости открыть счет в другом банке или оплатить счета, которые требуют безотлагательной оплаты, в другом месте — на почте или в кассе розничной торговой сети Maxima.
 

LSM

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