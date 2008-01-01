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22 августа

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Новости Латвия | 22 августа 2019 | 11:19

Четверг, 22 августа: тепло и почти без осадков

meteolapa.lv

Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, скорость — 2-6 м/с. Воздух прогреется до +18... +21 градуса.

В Риге также ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха +19... +21 градус.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
 

LSM

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