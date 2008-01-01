Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 августа
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Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 августа 2019 | 11:19
Четверг, 22 августа: тепло и почти без осадков
Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер западный, юго-западный, скорость — 2-6 м/с. Воздух прогреется до +18... +21 градуса.
В Риге также ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха +19... +21 градус.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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