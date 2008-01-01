Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 августа
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Гороскоп на день
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- 23 августа
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 августа 2019 | 14:40
Синоптики: вторая половина недели будет солнечно
Начиная уже с четверга, в Латвии установится солнечная погода, кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых районах.
С 22 августа и до конца недели возможна небольшая облачность, а в ночное время и ранним утром — туман.
Будет дуть преимущественно западный ветер, максимальная температура воздуха +20..+26 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться к отметке +7..+13 градусов, немного теплей на взморье.
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