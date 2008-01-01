Синоптики: вторая половина недели будет солнечно

Новости Латвия | 21 августа 2019 | 14:40

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Начиная уже с четверга, в Латвии установится солнечная погода, кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых районах.

С 22 августа и до конца недели возможна небольшая облачность, а в ночное время и ранним утром — туман.

Будет дуть преимущественно западный ветер, максимальная температура воздуха +20..+26 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться к отметке +7..+13 градусов, немного теплей на взморье.

Delfi