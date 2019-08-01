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Удачный день. Хотя с первого взгляда и не скажешь. На вас лежит ответственная миссия объяснить это окружающим, не дав им впасть в состояние легкой депрессии.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 августа 2019 | 14:24
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 августа 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Antonovs Nikolajs (02.01.1934 - 17.08.2019)
Borisova Zinaīda (09.07.1952 - 15.08.2019)
Čugrovs Nikolajs (08.01.1954 - 18.08.2019)
Daņilova Tamāra (27.04.1949 - 16.08.2019)
Hrapāns Broņislavs (01.04.1947 - 18.08.2019)
Ivanova Česlava (11.04.1923 - 17.08.2019)
Ivanova Ruta (15.12.1943 - 16.08.2019)
Jurāne Klāra (18.08.1927 - 19.08.2019)
Karaļuka Klavdija (05.02.1951 - 14.08.2019)
Kolkovska Tekla (25.03.1947 - 14.08.2019)
Koničevs Dmitrijs (01.06.1930 - 18.08.2019)
Leine Leonīda (19.10.1950 - 16.08.2019)
Lukjanovs Grigorijs (13.09.1939 - 13.08.2019)
Matuševa Marija (13.05.1959 - 17.08.2019)
Potapovs Viktors (10.11.1949 - 16.08.2019)
Rubaha Nikolajs (03.01.1949 - 16.08.2019)
Saveļjeva Antoņina (14.08.1932 - 14.08.2019)
Simankoviča Larija (02.04.1940 - 19.08.2019)
Skrinda Iveta (09.06.1977 - 16.08.2019)
Vanceviča Vanda (06.05.1943 - 18.08.2019)
Vilcāns Jānis (06.08.1989 - 15.08.2019).
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