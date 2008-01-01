В Даугавпилсе проведут третий аукцион для инвесторов

Новости Экономика | 21 августа 2019 | 14:12

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Даугавпилс предлагает предпринимателям арендовать здание, чтобы открыть или расширить производство в городе. Сейчас принимают заявки до середины октября. Само здание сдадут в эксплуатацию в феврале следующего года. Строительство – это часть европроекта общей стоимостью около восьми миллионов евро, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

Здание на улице Менделеева, 5, в Даугавпилсе сдадут в эксплуатацию приблизительно в феврале 2020 года. Это часть большого проекта городской думы по развитию промышленной территории. Здание предназначено для производства, рассказывает руководитель отдела развития бизнеса Даугавпилсской гордской думы Владимир Надеждин.

«Достаточно большое, 3082 квадратных метра, до 10 метров в высоту. Оборудовано грузоподъёмными механизмами до трёх тонн. Оборудовано современной системой обогрева. Там две системы обогрева. Можно через горячий воздух на приточной вентиляции, а можно через специальные обогревательные элементы, которые одновременно дают инфракрасное излучение и греют воду. Вентиляция и всё остальное».

Здание не строилось специально под конкретную отрасль, поэтому, объясняет Владимир Надеждин, возможны разные варианты производства. Сейчас самоуправление принимает заявки на аукцион.

«Заявки принимаются в течение двух месяцев — до 18 октября. 30 октября проведут конкурс на право аренды этого помещения. Арендная плата для нового помещения небольшая — 1,5 евро в месяц за квадратный метр, но так как это проектные деньги, то нужно выполнить два условия. Первое — создание 60 рабочих мест до конца 2021 года. Второе — вложить в оборудование не менее чем 700 тысяч евро. Тоже в течение двух лет, до конца 2021 года».

Здание строят в Северной промышленной зоне. Эта самая большая индустриальная территория Даугавпилса, рассказывает руководитель департамента развития городской думы Даугавпилса Дайня Кривиня:

«Это второй проект, который мы реализуем для улучшения инфраструктуры, которая важна для предпринимателей. Общая сумма проекта — 8 миллионов евро. Проект идёт два года, и мы планируем, что следующим летом всё будет сделано».

Из 8 миллионов шесть — европейские деньги. Кроме здания, ремонтируют прилегающие улицы, продолжает Дайня Кривиня.

«На данный момент идут работы по улицам Спалю, Менделеева, потом будут работы по второй часть ул. Спалю, также уже к финишу идёт строительство нового здания».

Руководитель отдела развития бизнеса Владимир Надеждин подробнее рассказал, на каком этапе находится строительство производственного здания.

«Фактически там смонтированы обогрев, вентиляция, водопровод. Ведутся последние внутренние отделочные работы и работы по благоустройству территории. Будет стоянка на 29 автомобилей. Вечно у нас проблемы с этим вопросом! Может, строители и раньше закончат, но у нас сроки стоят — это февраль 2020 года — полная сдача в эксплуатацию».

Для Даугавпилса это первый опыт строительства нового производственного здания для последующей сдачи в аренду. Руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне рассказала, что самоуправления региона активно используют возможность привести заброшенные территории в порядок.

«Есть несколько самоуправлений, которые завершили свои работы. К примеру, в Даугавпилсском крае, где в Калкунской волости приведена в порядок территория и по результатам аукциона появился предприниматель. Созданы новые рабочие места, а вместе с ними появились новые инвестиции».

Следует отметить, что аукцион по аренде здания в Даугавпилсе на улице Менделеева, 5, проведут в третий раз. Как ранее сообщало Латвийское радио, осенью 2017 года первый аукцион выиграла компания Shine Expert, но в итоге результат аннулировали. Второй аукцион весной 2018 года выиграла компания Norddeck Manufacturing — это был единственный претендент, но договор на право аренды с ним так и не заключили.

LSM