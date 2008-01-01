Из-за смерти мужчины в больнице оценят действия медиков

Новости Происшествия | 21 августа 2019 | 13:58

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Даугавпилсской больнице умер 29-летний мужчина. Пациента доставили после драки — его нашли без сознания. Поскольку подозревали употребление алкоголя, поступившего сперва отправили в вытрезвитель больницы. И Госполиция, и Инспекция здравоохранения начали расследовать возможное неоказание соответствующей помощи, чтобы выяснить, могли ли медики спасти мужчину, если бы уделили больше внимания травмам, сообщает LTV.

Мужчину 1990 года рождения нашли после драки без сознания, из Краславы на машине «скорой» доставили в Даугавпилсскую больницу. Из приемного покоя пациента перевели в вытрезвитель. Поскольку у мужчины были телесные повреждения, о которых медики должны были информировать стражей порядка и которые надо было принять во внимание при спасении жизни, полиция начала уголовный процесс. В данный момент комментариев о расследовании не дают. Инцидентом занялась и Инспекция здравоохранения.

Мужчина умер месяц назад, и именно столько потребовалось, чтобы получить ответ Даугавпилсской больницы на вопросы инспекторов.

«Мы запросили у Даугавпилсской региональной больницы документацию и пояснения по поводу ситуации. Вчера пришли пояснения, медицинская документация не пришла, поскольку она находится в полиции. Мы ждем — полиция или попросит нас оценить и провести экспертизу, или, когда полиция закончит свое дело, мы продолжим свое», — отметила представитель инспекции Анита Сколенберга.

После знакомства с документами необходимо будет еще раз поговорить с теми, кто занимался лечением мужчины. Полной ясности нет и в самой больнице. Член правления Григорий Семенов в интервью LTV рассказал, что в данный момент доверяет сказанному врачами, но нельзя сказать, что написано в документах пациента, поскольку они находятся в полиции. Одновременно для защиты персонала он может добавить, что пациент в приемный покой попал в сознании, с ним можно было контактировать. Доктора и мужчина вместе приняли решение отправить его в вытрезвитель.

«Было принято решение снизить уровень интоксикации и потом взяться за внутреннее исследование. После первичного осмотра нельзя было сказать, что у него кровоизлияние в голове. Конечно, возможно, нужно было в приемном отделении сразу сделать компьютерную томографию», — отметил он.

Признаков того, что делать это требовалось незамедлительно, не было, считают в больнице.



LSM