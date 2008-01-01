Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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21 августа
Именины:
Янина, Линда / Григорий, Леонид
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 августа 2019 | 13:56
Среда, 21 августа: дожди и прохлада
Днем с юга в Латвию придет циклон. Небо, особенно на востоке, затянет тучами, возможны долгие и местами очень сильные дожди.
После обеда — гроза. На западе возможны кратковременные дожди, в Латгале и Селии — ливни. В Курземе временами будет выглядывать солнце. Довольно прохладно — +16... +21 градус.
В Риге днем облачно, в середине дня возможен дождь. Воздух прогреется максимум до 20 градусов.
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