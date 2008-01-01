Среда, 21 августа: дожди и прохлада

Новости Латвия | 21 августа 2019 | 13:56

Пресс-фото Пресс-фото

Днем с юга в Латвию придет циклон. Небо, особенно на востоке, затянет тучами, возможны долгие и местами очень сильные дожди.

После обеда — гроза. На западе возможны кратковременные дожди, в Латгале и Селии — ливни. В Курземе временами будет выглядывать солнце. Довольно прохладно — +16... +21 градус.

В Риге днем облачно, в середине дня возможен дождь. Воздух прогреется максимум до 20 градусов.



LSM