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21 августа

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Гороскоп на день

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- 20 апреля

Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 21 августа 2019 | 13:56

Среда, 21 августа: дожди и прохлада

Пресс-фото

Днем с юга в Латвию придет циклон. Небо, особенно на востоке, затянет тучами, возможны долгие и местами очень сильные дожди.

После обеда — гроза. На западе возможны кратковременные дожди, в Латгале и Селии — ливни. В Курземе временами будет выглядывать солнце. Довольно прохладно — +16... +21 градус.

В Риге днем облачно, в середине дня возможен дождь. Воздух прогреется максимум до 20 градусов.
 

LSM

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