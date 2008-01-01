Завтра в Латгале ливни — минимум половина месячной нормы осадков

Новости Латвия | 20 августа 2019 | 18:35

В среду через Латвию пройдет небольшой, но сильный циклон, которые принесет в Латгале значительные осадки, свидетельствуют прогнозы.

Количество осадков местами в Латгале и Селии достигнет 30-60 литров на кв.м. При этом месячная климатическая норма для августа — около 70 литров на кв.м.

Такой сильный дождь может привести к затоплению низин, возможно, размоет некоторые дороги. Есть риск потопа на городских улицах.

На остальной территории страны возможны лишь небольшие осадки, местами в Курземе и на севере Видземе день пройдет совсем без дождя.

Ветер будет слабым, но в Латгале и Селии порывы достигнут 10-15 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем — +13... +18 градусов. Местами в Курземе, где выглянет солнце — до +19... +21 градуса.

В Риге ночью образуется облачность, днем местами возможны дожди. Температура ночью около +15 градусов, днем — до +18... +19 градусов.

LSM

