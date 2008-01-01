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Новости Общество | 20 августа 2019 | 18:34

Даугавпилсская больница возобновила плановые операции

Кризис в Даугавпилсской региональной больнице, длившийся с 5 августа и вызванный нехваткой врачей-анестезиологов, преодолен, и там снова проводятся не только срочные, но и плановые операции, сообщает Latvijas Radio.

С 5 августа в больнице обеспечивалась помощь только «острым» пациентам и неотложные операции. Во вторник 20 августа член правления медучреждения Григорий Семенов сообщил о возобновлении плановых услуг и о том, что нужное число анестезиологов обеспечено.

Больница работает в штатном режиме, число планируемых операций не снижено.

«У нас из отпуска пришел один из наших специалистов, второй вернулся с больничного; конечно, мы его не загружаем полностью, потому что он только что с бюллетеня. И еще мы раздобыли двух специалистов, которые разгрузят наших в рамках дежурств. Из других лечебных учреждений. Один — резидент и один — сертифицированный врач», — рассказал Семенов.

По его словам, сейчас еще продолжаются переговоры с потенциальными будущими сотрудниками, врачами-специалистами, так что больница планирует «полностью стабилизироваться».

«Мы уже стабилизировались. Наши хирурги начиная с завтрашнего дня приступают к работе в прежнем объеме, не сокращая операции и ни в одной операции не отказывая. Еще посмотрим, возможно, даже увеличим их объемы, если удастся еще каких-то специалистов привлечь», — прогнозирует глава больницы.

Как уже писал Rus.lsm.lv, Даугавпилсская больница в начале августа вынуждена была объявить о прекращении плановых операций в связи с острым дефицитом анестезиологов. В больнице было всего два таких врача, и оба одновременно оказались недоступны. Инцидент в Даугавпилсской больнице вызвал большой резонанс — выяснилось, что в других стационарах Латвии ситуация практически ничем не лучше. Это снова актуализировало проблему низких зарплат в здравоохранении и серьезной нехватки и выгорания медперсонала, решить которую можно лишь путем увеличения финансирования отрасли.

LSM
  

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