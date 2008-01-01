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Новости Общество | 20 августа 2019 | 18:03

Информационный семинар об онкологических заболеваниях

Цель семинара – предоставить необходимую информацию на тему онкологии, о том, как важно вовремя обнаружить заболевание, а также о профилактике, помогающей снизить риск онкозаболеваний.

Семинар будет проходить 31 августа с 11.00 до 15.00, в Даугавпилсском центральном парке (в палатке).

Программа семинара:

12:00-12:30; 13:00-13:30; 14:00-14:30 Лекция – консультация врача о видах опухолей, профилактике заболеваний и изменении образа жизни для снижения риска. Доктор ответит на все Ваши вопросы.
12:40-13:00; 13:40-14:00; 14:40-15:00 Информационно-образовательный фильм «Ты не один» («Tu neesi viens») – рассказы пациентов, новейшие методы диагностики и лечения.
12:00-14:00 Консультации и мастер-класс специалиста по питанию. Специалист по питанию даст практичные советы для профилактики онкологических заболеваний и расскажет о значимости питания во время терапии. У посетителей будет возможность продегустировать здоровые закуски, приготовленные специалистом.
11:00-12:00; 14:00-15:00 Определение композиции тела. Здоровый вес – один из факторов, способствующих сохранению здоровья. У Вас будет возможность определить композицию тела, к тому же, сделать это в присутствии специалиста по питанию, которая потом даст профессиональные пояснения и комментарии относительно полученных результатов.
Более подробная информация о мероприятии – по телефону 29438866.

 

Мероприятие проходит в рамках проекта Nr.9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Daugavpils
 

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