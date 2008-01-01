Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 августа
Именины:
Бернхардс, Борис / Дементий
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1103 ()
|GBP
|0.9158 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|74.2984 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Гарантированные возмещения клиентам PNB banka начнут выплачивать с 22 августа
Клиенты прекратившего деятельность PNB banka смогут получать гарантированное возмещение в размере до ...
2. Остановлена деятельность PNB banka — бывшего Norvik
3. Осенью Латвию ждут крупные военные учения {1}
4. Дума Даугавпилса держала 1,5 млн. евро в PNB banka
5. В выходные — солнечное лето, а на следующей неделе — ливни
6. Даугавпилсская крепость на выходных превратится в остров веселья
8. Президент в Аглоне призвал людей быть лучше, не обманывать и не лениться
9. Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении
10. Заявиться на участие в программе «Импульс» можно до 30 августа
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 августа 2019 | 18:00
В Даугавпилсе прошел праздник веселья и детства
17 августа тысячи людей собрались в Даугавпилсской крепости, чтобы принять участие в первом Международном фестивале уличного театра и клоунады. На протяжении всего дня здесь царили радость и веселье: детей и взрослых развлекало несколько десятков талантливых артистов из шести стран мира.
Этот праздник веселья был посвящен уроженцу Даугавпилса (тогда – Двинска) Николаю Полякову, который выступал в образе одного из самых известных клоунов 20 века Коко. В преддверии фестиваля состоялась встреча с его внучкой Миной Хассани, специально приехавшей из Великобритании. Она рассказала, что дедушка очень любил родной город и хотел сюда вернуться, и теперь, спустя век после его отъезда, этот круг замкнулся.
Возвращение клоуна Коко на родину символически ознаменовал подарок, который его внучка подготовила для города: знаменитые башмаки 58-го размера, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса. Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский от всей души поблагодарил за столь щедрый дар и рассказал, что он станет частью экспозиции, посвященной выдающимся уроженцам Даугавпилса.
После того, как подарки были вручены, праздник начался: озорное войско клоунов захватило Крепость, в мгновение ока превратив её в огромную цирковую арену. Пока одни на импровизированной съемочной площадке совершенно неожиданно для себя из зрителей превращались в актеров, исполняющих главные роли, другие вступали в научные диспуты с сумасшедшими химиками, собственными руками мастерили лошадей, выполняли затейливые задания клоун-квеста, наблюдали за проделками загадочного крепостного «черного народца», фотографировались с живыми скульптурами и от души смеялись над репризами, которые показывали на двух сценах. На ярмарке можно было приобрести милую безделушку или вкусное угощение, а в приятной прохладе Крепостного сада – вдоволь повеселиться на аттракционах.
Искренние улыбки расцветали на лицах не только у детей, но и у взрослых: в пестром вихре добродушных клоунов, уличных актеров и искусных циркачей каждый мог встретить персонаж, воспоминания о котором еще долго будут греть душу и поднимать настроение. Организаторы довольны проделанной работой и надеются, что фестиваль, подаривший посетителям столько радости, приживется в нашем городе.
Озорные и трогательные участники фестиваля унесли всех в свой мир счастья и детства и позволили задержаться там до самого вечера. А потом огромный воздушный шар поднялся в небо и возвестил о том, что праздник подошел к концу и пришло время прощаться, чтобы однажды пережить радость новой встречи.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий