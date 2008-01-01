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Новости Культура | 20 августа 2019 | 18:00

В Даугавпилсе прошел праздник веселья и детства

17 августа тысячи людей собрались в Даугавпилсской крепости, чтобы принять участие в первом Международном фестивале уличного театра и клоунады. На протяжении всего дня здесь царили радость и веселье: детей и взрослых развлекало несколько десятков талантливых артистов из шести стран мира.

Этот праздник веселья был посвящен уроженцу Даугавпилса (тогда – Двинска) Николаю Полякову, который выступал в образе одного из самых известных клоунов 20 века Коко. В преддверии фестиваля состоялась встреча с его внучкой Миной Хассани, специально приехавшей из Великобритании. Она рассказала, что дедушка очень любил родной город и хотел сюда вернуться, и теперь, спустя век после его отъезда, этот круг замкнулся.

Возвращение клоуна Коко на родину символически ознаменовал подарок, который его внучка подготовила для города: знаменитые башмаки 58-го размера, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса. Заместитель председателя городской думы Янис Дукшинский от всей души поблагодарил за столь щедрый дар и рассказал, что он станет частью экспозиции, посвященной выдающимся уроженцам Даугавпилса.

После того, как подарки были вручены, праздник начался: озорное войско клоунов захватило Крепость, в мгновение ока превратив её в огромную цирковую арену. Пока одни на импровизированной съемочной площадке совершенно неожиданно для себя из зрителей превращались в актеров, исполняющих главные роли, другие вступали в научные диспуты с сумасшедшими химиками, собственными руками мастерили лошадей, выполняли затейливые задания клоун-квеста, наблюдали за проделками загадочного крепостного «черного народца», фотографировались с живыми скульптурами и от души смеялись над репризами, которые показывали на двух сценах. На ярмарке можно было приобрести милую безделушку или вкусное угощение, а в приятной прохладе Крепостного сада – вдоволь повеселиться на аттракционах.

Искренние улыбки расцветали на лицах не только у детей, но и у взрослых: в пестром вихре добродушных клоунов, уличных актеров и искусных циркачей каждый мог встретить персонаж, воспоминания о котором еще долго будут греть душу и поднимать настроение. Организаторы довольны проделанной работой и надеются, что фестиваль, подаривший посетителям столько радости, приживется в нашем городе.

Озорные и трогательные участники фестиваля унесли всех в свой мир счастья и детства и позволили задержаться там до самого вечера. А потом огромный воздушный шар поднялся в небо и возвестил о том, что праздник подошел к концу и пришло время прощаться, чтобы однажды пережить радость новой встречи.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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