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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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20 августа

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Сегодня кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 20 августа 2019 | 09:53

Вторник, 20 августа: облачно и тепло

Пресс-фото

С утра в отдельных районах Латвии образуется туман.

Возможны кратковременные дожди, местами гроза. Ветер слабый, воздух прогреется до +20... +25 градусов.

В Риге переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха — +23... +24 градуса.

LSM
 

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