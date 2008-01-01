Точка зрения
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 августа
Именины:
Бернхардс, Борис / Дементий
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 августа 2019 | 09:53
Вторник, 20 августа: облачно и тепло
С утра в отдельных районах Латвии образуется туман.
Возможны кратковременные дожди, местами гроза. Ветер слабый, воздух прогреется до +20... +25 градусов.
В Риге переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха — +23... +24 градуса.
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