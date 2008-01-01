В Даугавпилсе состоится II Международная туристическая контактная биржа

Новости Общество | 19 августа 2019 | 21:14

C 26 по 27 сентября в Даугавпилсе уже во второй раз состоится международная туристическая контактная биржа “Даугавпилс – не спеши, отдохни, насладись”, в которой примут участие представители туристических агентств и туроператоров из Латвии и других стран, а также журналисты, пишущие о туризме.

В первый день мероприятия участники соберутся в арт-центре имени Марка Ротко, где их поприветствует руководство самоуправлений Даугавпилса и Даугавпилсского края, а также представитель Департамента туризма при Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). Гости мероприятия будут ознакомлены с новостями туристической отрасли и туристическим предложением города Даугавпилса и края – состоится презентация о достопримечательностях города и края. Позже, участники мероприятия смогут ознакомиться с обновлённой экспозицией оригиналов всемирно известного художника, уроженца Даугавпилса Марка Ротка, и посетить популярнейшие объекты Даугавпилсской крепости. Далее по программе – посещение туристических объектов Даугавпилса. Вечером первого дня состоятся переговоры формата B2B с предпринимателями туристической отрасли города и края. В переговорах примут участие представители туристических объектов Даугавпилса и Даугавпилсского края, предприятия сферы питания и ночлега, а также туристические агентства.

В свою очередь, во второй день контактной биржи участники ознакомятся с латгальским кулинарным наследием в крупнейшем в Латвии музее шмаковки, а про традиции быта и жизнь евреев Даугавпилса и Латгале гости узнают, посетив Даугавпилсскую синагогу и музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии». После чего участники мероприятия отправятся в Даугавпилсский край, где посетят курорт Silene Resort & SPA. Здесь гости осмотрят места для ночлега, природный СПА, лабораторию шмаковки, а также ресторан “Silenes Terases”, который в 2019 году вошёл в Топ 30 лучших ресторанов Латвии. Далее участники отправятся в

резиденцию Деда Мороза “Burtnieki” и Свентскую усадьбу, где их будет ждать театрализованная экскурсия вместе с придворной дамой. В завершение программы гости посетят одно из популярнейших туристических мест Даугавпилсского края – мини зоосад “JuRita”.

Цель проведения контактной биржи – способствовать сотрудничеству между представителями туристической индустрии Латвии и зарубежных стран (туристические агентства, туроператоры) и представителями туристической отрасли Даугавпилса, а также способствовать продвижению Даугавпилса и Даугавпилсского края как интересного и разнообразного туристического направления, где стоит задержаться на более долгий срок, отдохнуть и насладиться проведённым временем.

Представители туристических агентств и туроператоров приглашаются подать заявку на участие в мероприятии до 16 сентября 2019 года, заполнив анкету: https://ej.uz/fcdf

Международная контактная биржа организуется Агентством информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с Агентством самоуправления Даугавпилсского края по делам туризма, отдыха и культуры “TAKA”, и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA).

Более подробная информация о мероприятии здесь: https://ieej.lv/JPsX7

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

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