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Все, что вы сегодня будете делать - не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 августа 2019 | 21:11
На конкурс эскизов болотария и экспозиции джунглей подано 5 предложений
Заявки на конкурс эскизов «Создание объектов туризма и изучения природы, а также благоустройство территории Латгальского зоосада по ул. Виенибас, 27», с идентификационным номером DPD 2019/19 можно было подавать до 12 августа 2019 года, 15:00 – всего до этого момента было подано 5 предложений. Теперь оценку эскизов проведет комиссия жюри.
Главная цель проекта – создание экономически обоснованного, архитектонически и функционально продуманного объекта туризма и изучения природы в зоне Латгальского зоосада, который отвечал бы всем требованиям конкурса и технической спецификации. В рамках проекта планируется создать две постройки: экспозицию «Мир джунглей» и экспозицию «Болотарий».
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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