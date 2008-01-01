Социальная служба предлагает консультации и помощь в связи с ситуацией с «PNB Banka»

Новости Экономика | 19 августа 2019 | 21:01

Даугавпилсская Социальная служба предлагает горожанам консультации и другую помощь в связи с приостановкой деятельности банка «PNB Banka».

Жители могут обращаться в центр социальной службы по ул. Лачплеша, 39, для получения самой актуальной информации и возможностях получения пособия в кризисной ситуации. Рекомендации можно получить и по телефону 654 49908. Звонящих по этому номеру просят набраться терпения и ждать, пока консультант сможет освободиться и ответить.

Прием клиентов в центре обслуживания по ул. Лачплеша, 39 по графику:

- Понедельник с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:30.

- Вторник с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:30.

- Среда с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:30.

- Четверг 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

- Пятница с 8:00 до 12:00.

Информацию подготовила Социальная служба Даугавпилса.

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