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Новости Культура | 19 августа 2019 | 20:57

В музее работает выставка к 30-летию Балтийского пути

Отмечая 30-летие «Балтийского пути», с 15 по 31 августа в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее можно ознакомиться с выставкой «Мне принадлежит отечество».

На выставке представлены документы, фотографии, различные издания – воззвания, информационные бюллетени, газеты, плакаты, отражающие события Третьей Атмоды в Даугавпилсе и их участников.

Вход на выставку бесплатный.

23 августа 1989 года весь мир потрясла организованная тремя прибалтийскими республиками акция «Балтийский путь», приуроченную к 50-летию подписания между Германией и СССР пакта Молотова-Риббентропа. Около двух миллионов жителей Эстонии, Латвии и Литвы, взявшись за руки, образовали живую цепь длиной более 600 км, которая протянулась от Таллинна через Ригу до Вильнюса, демонстрируя единство трех республик в стремлении к свободе. В акции участвовали около 200 жителей Даугавпилса и Даугавпилсского района.

Организаторами акции «Балтийский путь» стали Народный фронт Эстонии, Народный фронт Латвии и Литовское движение за перестройку Саюдис.

Акция «Балтийский путь» была самой масштабной мирной демонстрацией в мировой истории, и стала решающим поворотом в борьбе за независимость Балтийских стран. Это было возможно только благодаря единству людей и уверенности каждого в достижении общей цели.

В 2009 году акция «Балтийский путь» была включена в международный регистр программы ЮНЕСКО «Всемирная память», определив тем самым значимость акции в мировом масштабе.

Daugavpils
 

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