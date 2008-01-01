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Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.
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Новости Происшествия | 19 августа 2019 | 11:22
ЧП на границе: из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти крупную партию культурных ценностей (8) rus.DELFI.lv
На МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) на прошлой неделе в ходе проверки автомобиля гражданина России таможенники нашли и изъяли 188 старинных предметов, не задекларированных в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-центр ФТС РФ.
По заключению эксперта, часть незадекларированных предметов является культурными ценностями и подпадает под действие закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей".
Среди них редкие малотиражные печатные издания, книги "с историей": серия гравюр Ганса Гольбейна младшего "Пляска смерти", автор А. Могилевский (вступительная статья, воспроизведение графики с оригиналов), издана в 1923 году; книга "Дворянское гнездо", автор И. Тургенев, до 1917 года издания; книга на немецком языке "Taescen-Atlas", изданная в Германии в 1917 году; книга на французском языке "Voyages de Gulliver", том 1, изданная во Франции в 1839 году; книга "Сочинения Шекспира", том 2, издана в 1887 году в Санкт-Петербурге; книга "Полное собрание сочинений Эдмонда Ростана", том1-2, издана в Российской Империи в 1914 году; изданное во Франции в 1907 году печатное издание на французском языке "Ainsi parlait Zarathoustra"; книга на французском языке "Oeuvres completes de Alfred de Musset", изданная во Франции в начале XX в.; печатное издание "Жизнь легкомысленного провансальца", том 4 собрания сочинений, 1917 года издания; печатное издание "Дьяволиада" с дарственной надписью М.А. Булгакова, 1926 года издания, на титульном листе имеется дарственная надпись (инскрипт), выполненная чернилами от руки: "Дорогой сестре Елене на добрую память Михаил Булгаков", частично разборчивая дата "19 мая (?) 1926"; книга "Полное собрание стихов", том 10, автор К.Д. Бальмонт, 1909 года издания; печатное издание "Петербург" (роман в восьми главах с прологом и эпилогом), автор А. Белый, время издания — 1916 год, на титульном листе оттиск штампа "ИЗЪ КНИГЪ Д.П.ЖОХОВА" (Д.П. Жохов — русский филолог, преподаватель русского языка в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии; книга на французском языке "Cyrano de Bergerac", 1908 года издания; художественное издание-сборник экслибрисов "Книжные знаки русских художников", авторы Д.Н. Митрохин, П.И. Нерадовский, А.К. Соколоский, год издания — 1922; художественно-историческое издание с гравюрами и чертежами "Старый Воронеж", автор Ю.И. Успенский, 1922 года издания; журнал "Будильник" № 33, сентябрь 1917 г.; книга "Явь" (сборник), авторы стихотворении: А. Белый, Г. Владычина, С. Есенин, Р. Ивнев, В. Каменский и др., 1919 года издания и многое другое.
Культурными ценностями признаны экспертом четыре иконы: икона "Святой князь Ростислав-Михаил", икона Божией Матери "Знамение" в окладе, икона "Преподобный Арсений, Коневский Чудотворец", икона "Святитель Николай", иконы созданы в начале XX века.
Кроме того, незаконно перемещались предметы, отнесенные к культурным ценностям: портсигар с дарственной надписью, серьги, наперсток с монограммой и заколка-зажим. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия.
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