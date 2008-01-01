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Новости Культура | 19 августа 2019 | 10:49

В Даугавпилсе мед подружился с чесноком

LSM

В сквере Андрея Пумпура в четвертый раз прошел праздник меда и чеснока под девизом Salds kā medus, stiprs kā ķiploks («Сладкий, как мед, сильный, как чеснок»). На этот раз он прирос секретами банного дела.

В празднике большую роль играет торгово-ярмарочная составляющая: можно купить мед, чеснок и продукты из них от местных производителей, а также принять участие в конкурсе дегустаций, чтобы определить самый вкусный мед нынешнего лета.

— Пчеловодством мы занимаемся с 2005 года, — рассказали Rus.Lsm.lv жители Лауцесской волости Даугавпилсского края Гавриил и Нина Семеновы. — Мед всегда получается очень хорошим, не жалуемся. В этом году в начале лета было мало влаги, поэтому и меда чуть меньше, но это не беда. Мы всегда участвуем в даугавпилсском празднике, и даже несколько раз наш мед побеждал в конкурсе. Мы сами каждый день употребляем его — кладем в чай вместо сахара, другим тоже советуем так делать. Рады, что нам помогают внучки — и в оформлении торгового места, и в продаже. Внук подрастает, может быть, он продолжит наше дело.

Но праздник — не только купля-продажа. Организаторы предложили разные конкурсы для детей и обширную концертную программу, в которой блистал профессиональный коллектив из Чернигова «Сиверские клейноды». Артисты приехали с подачи местного украинского общества «Мрия», побывавшего в Чернигове на фестивале.

Новинка этого года — выездная сессия банной школы из Смилтене.

— Мы кругом открываем филиалы, — поделилась с Rus.Lsm.lv глава школы Илзе Бриеде. — В Даугавпилс приехали впервые, учим составлять веники, рассказываем о пользе трав и деревьев. Правильно веник подобрать — целое искусство, для каждого человека нужен свой неповторимый букет, тут и здоровье важно, и настроение. Вот если к липе вереск добавить, то человек умнее станет. А если у женщины муж пьет, то не надо его дубовым веником парить, дуб всё усиливает, еще больше пить будет…

Желающим предлагалось тут же попариться в установленной прямо в сквере банной палатке — в четыре руки с двумя профессиональными банщиками. И желающие находились.

LSM

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