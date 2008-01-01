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19 августа

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Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.

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Новости Латвия | 19 августа 2019 | 10:42

Понедельник, 19 августа: все еще лето

D-fakti.lv

Сегодня в Латвии переменная облачность, с утра и во второй половине дня на востоке страны ожидается кратковременный дождь.

Будет дуть южный, юго-западный ветер — 2-7 м/с, постепенно он сменит направление на западное. Температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов, местами на юге страны — до +27... +29 градусов, а на побережье — от +20 до +22.

В Риге переменная облачность, без осадков, ветер западный. Воздух в столице прогреется до +25... +27 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
 

LSM

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