Точка зрения
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19 августа
Именины:
Иманта, Мелания / Спас, Спасий
Гороскоп на день
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Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
Источник: ignio.com
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- День
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 августа 2019 | 10:42
Понедельник, 19 августа: все еще лето
Сегодня в Латвии переменная облачность, с утра и во второй половине дня на востоке страны ожидается кратковременный дождь.
Будет дуть южный, юго-западный ветер — 2-7 м/с, постепенно он сменит направление на западное. Температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов, местами на юге страны — до +27... +29 градусов, а на побережье — от +20 до +22.
В Риге переменная облачность, без осадков, ветер западный. Воздух в столице прогреется до +25... +27 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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