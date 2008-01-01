Понедельник: кратковременный дождь и +26

Новости Латвия | 18 августа 2019 | 22:16

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В понедельник в Латвии усилится облачность и местами пройдут кратковременные дожди, ночь будет очень теплой, день в Курземе будет прохладнее, а в Латгале теплее, чем в воскресенье, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Из-за облачности ночная температура будет не ниже +16..+20 градусов, на востоке страны при ясном небе воздух остынет до +12 градусов.

Днем ветер повернет с запада. На солнце воздух прогреется до +19..+24 градусов в Курземе и на Северовидземском побережье и до +24..+28 градусов на остальной территории страны.

В Риге в понедельник возможен небольшой кратковременный дождь, выглянет солнце. Ночью температура составит около +20 градусов. Днем умеренный южный ветер перейдет в западный, а затем в северный ветер. Максимальная температура днем составит +26 градусов.

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