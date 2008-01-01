Даугавпилсскую крепость на день захватили клоуны

Новости Культура | 18 августа 2019 | 22:06

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В субботу 17 августа в Даугавпилсе впервые прошел международный фестиваль уличного театра и клоунады в честь земляка — известного клоуна Коко Николая Полякова (1900-1974). Крепость была с воды и суши захвачена артистами из трех стран Балтии, России, Белоруссии и Бельгии.

— В мире очень мало профессиональных представителей театральной клоунады, — рассказал Rus.Lsm.lv режиссер фестиваля Виктор Янсон. — Их всего человек 150. Я решил к клоунаде добавить уличный театр, около года искал профессиональные коллективы. На фестивале правят бал именно профессионалы, такие, как «Странствующие куклы господина Пэжо», «Клавы» из Санкт-Петербурга, «Королевский жираф» из Нарвы, «Колесо» из Витебска и другие. Впрочем, местные самодеятельные коллективы тоже постарались и подготовили интересные номера. Когда я приглашал артистов, то рассылал фотографии Крепости, многих «завело» именно крепостное пространство, а для таких людей «завод» очень важен. Концепция праздника — семейная: интересно должно быть и детям, и взрослым.

На фестиваль приехала внучка Николая Полякова Мина Хусейн, она подарила городу трость деда и знаменитые башмаки 58 размера, внесенные в книгу рекордов Гиннесса. Возможно, в Даугавпилсе появится музейная экспозиция, посвященная Коко, а фестиваль уличного театра и клоунады станет еще одной визитной карточкой города и будет проходить регулярно раз в два года.

LSM