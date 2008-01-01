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Новости Латвия | 17 августа 2019 | 20:40
Гарантированные возмещения клиентам PNB banka начнут выплачивать с 22 августа
Клиенты прекратившего деятельность PNB banka смогут получать гарантированное возмещение в размере до 100 тыс. евро начиная с 22 августа, сообщила на пресс-конференции в субботу начальник отдела регулирования и гарантийных фондов Комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева, сообщает ЛЕТА.
Из Гарантийного фонда вкладов клиентам PNB banka может быть выплачено около 279 млн евро. Эти средства получат люди, у которых вклады не превышают 100 000 евро, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения с бюджетом до 500 000 евро. В настоящее время доступная в фонде сумма составляет 506 млн евро.
Те клиенты, у которых сумма вкладов превышает установленный государством потолок гарантированного возмещения — 100 000 евро, смогут подать кредиторские требования на остальную часть вкладов в рамках процесса ликвидации или неплатежеспособности банка.
В целом из 99 600 клиентов PNB banka 91 400 являются местными клиентами, при этом у 38% на счетах имеется нулевой остаток.
В свою очередь тем примерно 40 000 клиентов банка, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Как сообщалось, решением FKTK в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.
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