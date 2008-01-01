Дума Даугавпилса держала 1,5 млн. евро в PNB banka

Новости Экономика | 16 августа 2019 | 22:37

Пресс-фото Пресс-фото

Неожиданный приказ регулятора остановить деятельность PNB Banka принес много хлопот не только жителям Латвии, державшим там свои расчетные счета, но и самоуправлениям. О проблемах с платежами и «застрявшими» в банке деньгах в течение дня отчитались Лиепая, Екабпилс, Даугавпилс, сообщает Русское вещание LTV7.

Самая тяжёлая ситуация, похоже, в Даугавпилсе: городская дума может потерять почти полтора миллиона евро, которые держала в PNB banka.

По словам председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша, самоуправление и муниципальные предприятия давно открыли счёта в PNB — для удобства населения. Многие даугавпилсские пенсионеры были клиентами этого кредитного учреждения, через него производили коммунальные и прочие платежи. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») говорит, что думу никто не предупредил о проблемах банка:

«И полгода назад, и три месяца назад и Комиссия по рынку финансов и капитала, и ЕЦБ, ответственные за контроль и надзор за работой данного банка, уверяли всех, что данный банк является стабильным, и никаких предпосылок для финансовых ограничений нет.

Самоуправление уже направило прошение в Минфин с просьбой найти решение данной ситуации».

Как отмечают очевидцы, в Даугавпилсе в пятницу 16 августа царил ажиотаж в филиале многих коммерческих банков. Люди пытались открыть новые счета в других местах.

«На сегодня мы уже издали распоряжение муниципальным предприятиям не взыскивать какие-либо штрафные санкции с жителей за просроченные платежи в связи с ограничением работы Norvik banka (PNB Banka). Параллельно социальной службе поручено оказать помощь тем жителям, которые остались без средств к жизни», — сказал Элксниньш.

Государство гарантирует клиентам возврат вкладов лишь в размере до 100 тысяч евро.

LSM